"Süt ürünleri için uyarmıştım" diyen Muharrem İnce, zam şampiyonu olmasını beklediği diğer ürünü söyledi: Salça
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yayınladığı video mesajında ekonomiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Süt ürünlerine zam geleceğini söylemiştim" diyen İnce, önümüzdeki günlerde zamlanacak diğer ürünün ise salça olduğunu belirtti. ince, "Bakınız salça 1 Ocak'ta 10 lira. Şimdi 12 lira. Çok yakında, birkaç gün sonra hep birlikte göreceğiz 15 lira olacak. Hep birlikte salçayı zam şampiyonu olarak en kısa sürede göreceğiz değerli yurttaşlarım" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. İnce son olarak yayınladığı bir video mesajda, gündemdeki ekonomik sorunları ele aldı.
Üreticinin yem alamadığı için gebe inekleri kesmek zorunda kaldığına dikkat çeken İnce KDV indirimi ile marketlerdeki pahalılığı azalmayacağını, fiyatların ucuzlamayacağını dile getirdi.
İnce, "O sadece dil altı hapıyla tansiyonu düşürmeye benzer. Hastalığı doğru teşhis edip tedavi etmelisiniz. Tarladan başlamalısınız, ahırdan başlamalısınız. Çiftçiyi desteklemelisiniz, üreticiyi desteklemelisiniz. Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz; açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pahalılık can yakmaya devam ediyor. İnsanlar canından bezmiş durumda. 1 Nisan'dan itibaren süt ve süt ürünlerine gelecek zammı söylemiştim. Hep birlikte bunu yaşayacağız. Çünkü akılsız politikaların sonucu bu. Biz müneccim değiliz ama yapılan işlemleri, yapılan eylemleri gördükçe sonuç kaçınılmaz oluyor."
"KDV indirimine gittiler. Hiçbir çözüm olmadı. Olmayacağını zaten biliyorduk. Süt ürünlerindeki uyarımı şimdi salça için yapıyorum. Bakınız salça 1 Ocak'ta 10 lira. Şimdi 12 lira. Çok yakında, birkaç gün sonra hep birlikte göreceğiz 15 lira olacak. Hep birlikte salçayı zam şampiyonu olarak en kısa sürede göreceğiz değerli yurttaşlarım."
"Bakın gebe inekleri kesiyorlar dikkatinizi çekerim. Türk toplumunda olmayan bir şey bu. Neden gebe inekleri kesiyorlar? Yem alamıyorlar çünkü yem. Yem fiyatları çok pahalı olduğu için o gebe inekleri kesiyorlar. Bu konuya dikkat çekmeye Memleket Partisi olarak devam edeceğiz. Marketlerdeki pahalılığı azaltmak için, fiyatları ucuzlatmak için. KDV indirimi ile bunu yapamazsınız. O sadece dil altı hapıyla tansiyonu düşürmeye benzer. Hastalığı doğru teşhis edip tedavi etmelisiniz. Tarladan başlamalısınız, ahırdan başlamalısınız. Çiftçiyi desteklemelisiniz, üreticiyi desteklemelisiniz. Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz, açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum."