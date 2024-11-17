Sürücü kursu ücretlerine dev zam

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Bu kalemlerden biri de sürücü kursu ücretleri olacak.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Ocak ayında toplanacak komisyon tarafından belirlenecek olan yeni tarifeler öncesinde ehliyet kurslarında büyük yoğunluk yaşanıyor.

YÜZDE 60 İLA 70 ARASINDA ARTIŞ

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatları ile asgari ücretteki artış göz önüne alındığında komisyon toplantısında yüzde 60 ila 70 oranında zam talep edeceklerini ifade etti.

Ehliyet kursu ücretlerinin Tekin'in dile getirdiği oranlarda zam gelmesi durumunda 23 bin lirayı bulması bekleniyor. Öte yandan harçlara da zam geleceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA KESİNLİK KAZANACAK

Sürücü kurslarında yeni taban ücretler, ocak ayında gerçekleştirilecek komisyon toplantısının ardından kesinlik kazanacak. Yeni tarifenin şubat ayından itibaren uygulamaya konulması planlanıyor.