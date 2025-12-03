İzmir'de Uluslararası İş Zirvesi düzenlendi

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin İş birliği: Üçüz Dönüşüm" temasıyla "MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi" gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'ndaki zirvenin açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyanın bırakılmasının en temel sorumlulukları olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir dünyanın dijital dönüşümle olması gerektiğine ifade eden Elban, "Dijital dönüşümün olduğu yerde karbon ayak izi de azalır. Dijital dönüşümle desteklenmeyen yeşil dönüşümün arzu edilen sonuçları vermesini beklemek güç. Aynı zamanda toplumsal dönüşüm de gerekiyor. Toplumsal dönüşümle desteklenmediği zaman sürdürülebilir olmasını beklemek güç. Tüketim alışkanlıklarında dönüşüme gidilmediği sürece yeşil dönüşümdeki çalışmalar hayal kırıklığıyla sonuçlanacaktır. Anlamsız ve vahşi tüketim kültürü ne kadar yeşil dönüşüm yaparsanız yapın başarısızlıkla sonuçlanacaktır." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise iklim krizi ve getirdiği problemler ile dijital teknolojinin hızlı gelişimine değindi, yeşil dönüşümde kamu dönüşümü olmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten ise kadınların görünür ve güçlülüğünün artışının, yeşil teknolojilerin kapsayıcılığını ve dijital çözümlerin erişilebilirliğini de yükselteceğini dile getirdi.

Zirve programında yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümüne dair paneller ve ikili görüşmeler yer aldı. Alanında uzmanlar tarafından yeşil teknolojiler ve dijital çözümlerle sürdürülebilirlik tartışıldı.