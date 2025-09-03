Sürat Kargo, Yeni Franchise Modeli ile Girişimcilere Fırsatlar Sunuyor

Sürat Kargo, franchise modelinde hayata geçirdiği yeni uygulamalarla girişimcilere cazip fırsatlar sunduğunu duyurdu. Şirket, esnek acentelik yapısıyla operasyonel verimliliğini artırırken, müşteri memnuniyetini de üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yerli kargo şirketi Sürat Kargo, franchise modelinde yaptığı yeniliklerle hem girişimcilere cazip iş fırsatları sunuyor hem de artan kargo talebine yanıt veriyor. Şirket, esnek acentelik yapısı ve teknoloji yatırımlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırmayı, müşteri memnuniyetini ise sürdürülebilir şekilde en üst noktaya taşımayı hedefliyor.

"Acentelik sistemimizi daha esnek bir yapıya dönüştürdük"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, franchise modelinde sundukları imkanlar hakkında şu bilgileri verdi: "Şirket olarak, ana hatlarına dokunmadan acentelik sistemimizi daha esnek bir yapıya dönüştürdük. Özellikle dağıtımın, yani gelen kargonun yoğun olduğu lokasyonlarda acentelik faaliyetlerini artırmak için gelen kargo başına bir hakkediş modeli kurguladık ve hayata geçirdik. Böylece gelen kargonun dağıtım maliyetlerinin büyük bir kısmını şirket olarak biz üstlendik ve bu modelin meyvelerini almaya başladık."

"Teminat bedelini Yüzde 50 indirdik"

"Türkiye genelinde güçlü marka değerimiz ve teknolojik altyapımızla girişimcilerin yanında olmaya devam ediyoruz" diyen Oğuz, "Franchise modelinde sunduğumuz avantajlarla hem bölgesel istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz hem de girişimcilere sürdürülebilir bir iş modeli sunuyoruz. Franchise sistemimize dahil olacak girişimciler için başlangıç maliyetlerini şeffaf bir şekilde belirliyoruz. İsim hakkı bedelimiz 100 bin TL'den, teminat bedelimiz ise 200 bin TL'den başlıyor; bölgeye göre bu rakamlar kademeli olarak değişiyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul ve Anadolu'da acentelik talebi artmaya devam ediyor"

Türkiye genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren en büyük 4 kargo firmasından biri olduklarını vurgulayan Cem Oğuz, İstanbul'da özellikle Maslak, Ayazağa, Zekeriyaköy, İstinye Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve civarında bulunan bölgelerin en yoğun şube alanları olduğunu belirterek, bu yoğunluğu, plazalar ve konutların oluşturduğunu söyledi. Cem Oğuz acentelik sistemi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Biz de bu artan dağıtım yoğunluğunu karşılamak için yeni girişimcilere kapılarımızı açıyoruz. Son yıllarda alt yapısal, teknolojik ve operasyonel başlıklarda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte öncelikle kendi iş gücümüzün kabiliyetlerini tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirdik, aramıza yeni katılanlarda dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve sektörel bilgilerini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz. Şirketimizde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle acentelerimizin, personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli destekliyoruz. Kargoculuk bir ekip işi olduğu için acentelerimizi büyük bir ekibin güçlü bir halkası haline getirerek toplam kalitemizi de yükseltiyoruz." - İSTANBUL