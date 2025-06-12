SuperFresh'in Ege'den Hasat Bezelyesi, Kadın Çiftçilerle Tüketiciyle Buluştu

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SuperFresh, 'Ege'den Hasat' bezelyesini Migros mağazalarında satışa sundu. Bu ürün, kadın çiftçiler tarafından üretiliyor ve şirketin kadınları destekleyen sosyal sorumluluk projesinin bir parçası.

SuperFresh'in " Ege'den Hasat" bezelyesi, Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, " Ege'den Hasat" bezelyesi, SuperFresh'in fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi "Tarımın Kadın Yıldızları" kapsamında kadın çiftçiler tarafından üretiliyor.

SuperFresh, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı ve kadın emeğini desteklemek amacıyla yürüttüğü projeyle, tarımsal üretimde kadın iş gücünün görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Ege'den Hasat bezelyesinin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, Besler'in Pazarlama Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Gülizar Öcal Doğan ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın'ın yanı sıra projeye katılan kadın çiftçiler de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, proje ile sadece yeni bir ürünü tanıtmadıklarını aynı zamanda yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı odağına alan bir dönüşümü desteklediklerini belirtti.

Doğan, kadın çiftçilerin ürünlerini sofralara ve seçkin menülere taşıyarak emeklerini taçlandırdıklarını aktardı.

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın da SuperFresh işbirliğiyle kadın üreticilerin teknolojiyle buluşarak üretimlerini artırdıklarını, sosyal ve ekonomik olarak güçlendiklerini paylaştı.

Akın bu projenin kırsalda kalkınma için ilham verici bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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