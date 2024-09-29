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Sungurlu'da Yeni Çorap Fabrikası Kuruluyor

Sungurlu'da Yeni Çorap Fabrikası Kuruluyor
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde çorap fabrikası kurulacak. 11 bin metrekarelik alana inşa edilecek fabrika, 50 kişiye istihdam sağlayacak.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde çorap fabrikası kurulacak. 50 kişinin istihdam edileceği fabrika için 11 bin metrekare yer tahsisi yapıldı.

Konuya ilişkin olarak Sungurlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımlar son sürat devam ediyor. Bu minvalde çorap imalatı iş kolunda yatırım yapacak olan Rıza Savcıoğlu'na, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden 11 bin metrekare alanlı sanayi parseli Sungurlu OSB Yönetim Kurulumuzca tahsis edilmiş, yatırımcımız fabrika inşaatıyla ilgili projeleri tamamlamış ve projeler onaylanarak yapı ruhsatı verilmiştir. Yatırımcımız fabrika inşaatlarını hızlı bir şekilde tamamlayıp, işletmeye geçmeyi hedeflemekte olup ve faaliyete geçtiğinde en az 50 kişi istihdam etmeyi planlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Haberler Sungurlu Ekonomi Yaşam

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