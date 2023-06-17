Sungurlu'da 1.2 tonluk yiğit, 135 bin liraya satıldı

ÇORUM - Çorum'u Sungurlu ilçesinde, yaklaşan kurban bayramı öncesinde satışa sunulan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Yiğit" adlı boğa, 135 bin liraya alıcı buldu.

Vargeloğlu Kardeşler Besi Çiftliği'nin yöneticisi Fehmi Vargeloğlu, "Yiğit ismini verdikleri tosunun 1 ton 200 kilogram ağırlığında olduğunu ve 135 bin TL'ye satıldığını ifade etti.

Yiğit'i arpa ve besi yemiyle beslediklerini söyleyen Vargeloğlu, "Boğamız kendi çiftliğimizde doğup büyüme. Bu hayvanlarla çocuk gibi ilgileniyoruz. Zaman içerisinde özel olarak bakıp büyüttük. 2,5 yılımız birlikte geçti ama hayırlı bir iş için ayrılacağız ve kurban olacak. 135 bin TL'ye satıldı. Rabbim müşterimizin kurbanını kabul etsin." şeklinde konuştu.