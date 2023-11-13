Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Boeing ile 90 uçaklık anlaşmaya imza attı. Anlaşma, 28 adet Boeing 737-8 ile 17 adet 737-10 model uçağı ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Boeing ile 90 uçaklık anlaşmaya imza attı. Anlaşma, 28 adet Boeing 737-8 ile 17 adet 737-10 model uçağı ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, filosunu genişleterek güçlü büyümesini devam ettirmek için yeniden Boeing 737 MAX'i tercih etti. SunExpress, 2023 Dubai Airshow'da duyurduğu 90 adede kadar Boeing siparişiyle önümüzdeki on yıl içinde filosunu iki katından fazla büyütecek.

45 adet Boeing 737-8 ve 737-10 model uçağı kapsayan anlaşmada, 45 adede kadar da ilave uçak satın alım olanağı sunuluyor. SunExpress, 737 filosunu önümüzdeki on yıl içinde iki katından fazla büyüterek 150 uçağa ulaşacak.

"2033 YILINDA 150 UÇAKLIK BİR FİLOYA ULAŞACAĞIZ"

Anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "SunExpress, pandemi sonrası dönemde ortaya koyduğu başarılı stratejinin ardından, pazar talebini karşılamak ve uluslararası alanda daha geniş bir etkiye sahip olmak için büyümesini ivmelendirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki on yıl içinde filomuzu iki katından fazla büyüterek 2033 yılında 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Bununla birlikte, 230 koltuğa sahip en yeni 737 MAX uçağı olan 737-10'un filomuza katılması kapasitemizi daha da güçlendirmemizi sağlayacak. SunExpress olarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yakıt verimliliği yüksek ve çevresel açıdan sürdürülebilir uçak filomuzla ağımızı genişletirken, Türkiye'nin turizm elçisi olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stan Deal, "SunExpress'in tercihini 737 MAX'ten yana sürdürmesi, uçağın Türkiye ve diğer popüler destinasyonlara olan yolcu talebini karşılama kabiliyetine duyulan güveni yansıtıyor. 737 MAX, eşsiz yakıt verimliliği ve performansıyla değer yaratarak SunExpress uçuş ağında kendini kanıtlamış bir uçaktır" şeklinde konuştu.

SunExpress Boeing ile yaptığı bu yeni anlaşmasını, 9'u teslim edilmiş olan 42 adet 737-8 siparişinin üzerine ekledi.