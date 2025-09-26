Haberler

SunExpress, Avrupa'da Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi Ödülünü Aldı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Aviation 100 European Awards'da 'European Structured Finance Deal of the Year' ödülünü kazanarak Avrupa havacılık sektöründe önemli bir başarı elde etti.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Airline Economics tarafından düzenlenen Aviation 100 European Awards'da 'European Structured Finance Deal of the Year' (Avrupa'da Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi) ödülünü aldı.

Her yıl Airline Economics tarafından düzenlenen Aviation 100 European Awards, Avrupa havacılık sektöründe yılın en başarılı şirket ve işlemlerini belirlemek üzere sektör profesyonellerinin oylarıyla belirleniyor. Kazananlar, finansal ve operasyonel performans, stratejik planların uygulanması ve gelecek vizyonu gibi kriterler dikkate alınarak seçiliyor.

17 Eylül tarihinde Londra'daki Natural History Museum'da düzenlenen ödül töreninde SunExpress, geçtiğimiz yıl Fransız ihracat bankası Bpifrance garantisi altında, Société Générale Bankası aracılığıyla ve French Tax Lease yapısı kapsamında gerçekleştirilen 3 adet CFM LEAP-1B yedek motor finansmanı ile Avrupa'daki en başarılı yapılandırılmış finansman projeleri arasında değerlendirilerek ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
