SunExpress, Antalya Havalimanı'nda 12 uçaklık bakım hangarı kuruyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Antalya Havalimanı'nda 3 yıl içinde tamamlanması planlanan 12 uçaklık bir uçak bakım hangarı kurulacağını açıkladı.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu şirketin 2025 yılında performansı ve 2026 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Havayolu şirketinin Antalya'daki merkez binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 85 uçaklık filosuyla yılın başından bu zamana kadar 13 milyon üzerinde yolcu taşıyan havayolu şirketi geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 artış kaydederek yüzde 85 doluluk oranı yakaladı.

'ÖNEMLİ BİR YATIRIM'

Filodaki büyümenin yanı sıra bir Antalya Havalimanı'nda bir hangar projesi olduğunu ifade eden Kownatzki, "İnşa etmeyi planladığımız 12 uçak kapasiteli hangar sayesinde, filomuzun teknik hat ve üs bakım ve onarım süreçlerini kendi bünyemizde yürütebileceğiz. Bu tesis, yalnızca SunExpress filosuna değil, bölgede faaliyet gösteren diğer hava yolu şirketlerine de hizmet verebilecek. Antalya, havacılık bakım hizmetleri açısından bölgenin stratejik bakım üssü haline gelecek. Bu projeyi sadece bir altyapı yatırımı olarak değil, aynı zamanda bölgede nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz" dedi.

'UÇAK FİLOSU YENİLENİYOR'

SunExpress'in büyüme planları kapsamında toplamda 132 adet Boeing uçak siparişi bulunduğunu ifade eden Kownatzki "SunExpress, bu siparişler ile birlikte 2030'lu yılların başında filosunun büyük çoğunluğunun 737-8 ve 737-10 modeli uçaklardan oluşmasını hedefliyor. Filo yenileme sürecimiz, sadece uçak sayısındaki artışı değil; aynı zamanda konfor, sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından bir dönüşümü temsil ediyor. Daha genç ve modern bir filoyla uçmak, çevresel etkilerimizi azaltırken yakıt tüketimi, uçak kullanım verimliliği ve maliyetlerde de önemli kazanımlar sağlıyor. Bu dönüşüm, geleceğe sağlam adımlarla ilerlerken yolcularımıza yüksek standartlarda uçuş deneyimi sunma kararlılığımızı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA'DA PAZARIMIZ BÜYÜYOR'

Geçtiğimiz yaz özellikle Birleşik Krallık ve İrlanda pazarından Türkiye'ye talep artışının olduğunu belirten Kownatzki, "Almanya'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda sahip olduğumuz güçlü pazar konumunun yanı sıra Birleşik Krallık ve İrlanda, en hızlı büyüyen pazarlarımız arasında yer alıyor. Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında 2022'den bu yana koltuk kapasitemizi dört kat artırdık ve Türkiye'den en fazla Birleşik Krallık havalimanına uçan hava yolu konumuna geldik. Bu pazarda, 2024 yılına kıyasla yılın başından bu yana yolcu sayısında %22'lik bir artış gözlemliyoruz. Türkiye'ye sunduğumuz direkt uçuşlarla, daha fazla yolcunun Türkiye'nin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini keşfetmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 12 ARTIŞ'

2026 yaz sezonunda Türkiye'ye yönelik talebin devam ettiğinin altını çizen Kownatzki, "Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 12 artış görüyoruz. Türkiye, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle Avrupa pazarında güçlü bir konuma sahip. Türkiye hala fiyat-performans açısından cazip bir destinasyon olsa da bu avantajın korunması ve rekabet gücünün sürdürülebilir biçimde artırılması için tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hareket etmesi büyük önem taşıyor. Biz, SunExpress olarak, Türkiye'nin turizm potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gelecek dönem planlarımızı bu vizyon doğrultusunda şekillendiriyor; genişleyen uçuş ağımız ve büyüyen filomuzla ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

YENİ SEZONDA YENİ HATLAR AÇILACAK

Havayolu şirketi 2026 yaz sezonunda uçuş ağını yeni rotalarla genişletiyor. Hava yolu, tarihinde ilk kez Bodrum çıkışlı Birleşik Krallık seferlerini başlatmaya hazırlanıyor. Yeni açılacak 10 yeni dış hat rotası arasında Antalya-Cork, Antalya-East Midlands, Antalya-Memmingen, Izmir-Porto, Izmir-Sofia, Milas Bodrum-Gatwick, Milas Bodrum-Manchester, Edremit-Hannover, Edremit-Münih ve Hatay-Düsseldorf yer alıyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

SunExpress, sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla pilot ve teknisyen yetiştirme programlarını genişletiyor. Geçtiğimiz yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'na bu yıl iki üniversite daha dahil edildi. Program kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde 400 uçak teknisyeninin yetiştirilmesi hedefleniyor.

2018 yılında başlatılan Çoklu Pilot Lisansı Programı (Multi-Pilot Licence - MPL) programı kapsamında ise bugüne kadar 200 pilot yetiştirildi. Şirket, önümüzdeki beş yılda 200'ün üzerinde Türk pilotu programa dahil etmeyi planlıyor. Hava yolunun Antalya'daki genel müdürlük binasında kurulumu devam eden uçuş eğitim simülatörünün ise aylık 500 saatlik kapasitesiyle pilot adaylarına uygulamalı eğitim imkanı sunması hedefleniyor.