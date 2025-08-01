Sultani Çekirdeksiz Üzüm İhracatında 100 Milyon Dolar Beklentisi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 4 Ağustos'ta ihracatına başlanacak Sultani çekirdeksiz sofralık üzümünden 100 milyon dolarlık dış satım beklediklerini ifade etti.

Uçak, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan komisyonun, Manisa'daki bağlarda yaptığı incelemelerin sonucunda Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm için 4 Ağustos'ta, Mevlana (razaki) sofralık üzüm ise 17 Ağustos'tan itibaren ihracat izni verdiğini belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl sofralık üzümden 143 milyon dolar kazandığını aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"2024'te 35 bin ton sofralık Sultani çekirdeksiz üzümden 81 milyon dolar kazanıldı. Sultani çekirdeksiz üzüm, üzüm ihracatından yüzde 60 pay aldı. Bu yıl mart ve nisan aylarında yaşanan soğuk ile don olaylarına rağmen ihracat için kaliteli rekolte var. 2025'te ihracatta geçen yılki miktarı yakalayıp geçeceğimize inanıyoruz. Bu yıl hedefimiz taze üzüm ihracatında 150 milyon dolar, sultani çekirdeksiz sofralık üzüm ihracatında 100 milyon dolar ihracat."

Uçak, Türkiye'nin geçen yıl en çok sultani çekirdeksiz taze üzümü 33 milyon dolarla Rusya'ya sattığını, bu ülkeyi 15 milyon dolarla Ukrayna ve 7 milyon dolarla Polonya'nın takip ettiğini aktardı.