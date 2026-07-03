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İhracatlık kirazda hasat dönemi başladı

İhracatlık kirazda hasat dönemi başladı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyaca ünlü kirazın hasadı başladı. İhracatlık kiraz alım fiyatının 60 TL olarak açıklanması üreticiyi memnun etmedi. Üreticiler maliyetlerin yükseldiğini, fiyatın beklentilerin altında kaldığını belirtiyor.

Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü kirazının yetiştiği Sultandağı ilçesinde ihracatlık kiraz alım fiyatlarının 60 TL olarak açıklanmasının ardından hasat dönemi başladı.

Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyündeki kiraz bahçelerinde hasat mesaisi devam ederken, kiraz üreticileri fiyatın düşüklüğünden dert yanıyor. Kırca köyündeki bahçesinde hasat çalışmalarını sürdüren üreticilerden Didem Taşçı, yaklaşık 2 ton ürün almayı hedefledikleri kiraz bahçelerinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Taşçı, maliyetlerin yükseldiğini fiyatın ise beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Didem Taşçı, tüm üreticilere kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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