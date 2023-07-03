Sultandağı'nda Kiraz Alımı Yarın Başlıyor

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, bölgedeki yaş meyve alım merkezlerinin yarın kiraz alımı yapacağını açıkladı.

Demirbilek, AA muhabirine, kirazın anavatanı Sultandağı ve Çay ilçelerinde bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Bölge çiftçisinin ihracatlık kiraz yetiştirirken büyük emek harcadığını dile getiren Demirbilek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde bir haftadır kiraz hasadı başladı. Son günlerde ihracatçı firmalarla üreticilerimiz arasında fiyat konusunda bir anlaşmazlık doğdu. Konuyu başından beri Afyonkarahisar Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı, yakından takip ediyor. Talimatları doğrultusunda biz de bu anlamda üreticilerimiz ile firmalarımızı bir araya getirdik. İhracatçı firmalarımız ve üreticilerimizle 2 gündür toplantılar yaptık."

-"Yarından itibaren bölgedeki yaş meyve alım merkezlerinde kiraz alımına devam edilecek"

Demirbilek, ilgili bakanlıklar ile ihracatçı firmalarla yapılan görüşmelerde, çiftçilerin ürünlerinin mümkün olan en iyi fiyatlarla alınması ve ürünlerin bu yolla verimli bir şekilde değerlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Çiftçilerin mağdur olmaması için kısa sürede bu hususun neticeye ulaştırıldığını aktaran Demirbilek, "Üreticilerimizin lehine olacak tüm girişimler valiliğimiz ve kaymakamlığımız tarafından yapılmaya devam etmektedir. Yarından itibaren bölgedeki yaş meyve alım merkezlerinde kiraz alımına devam edilecek. Bu sene rekoltemiz çok güzel. İnşallah, üreticimiz de bundan kazançlı çıkacaktır." dedi.

Kiraz üreticisi Nurettin Çelebi de yıl boyunca emek verdiği Napolyon kirazının fiyatını ihracatçıların değil, devlet yetkililerinin belirlemesi gerektiğini savundu.

Bu yıl kiraz rekoltesinden memnun olduğuna değinen Çelebi, "Bahçemizde kirazların kalitesi de güzel. Emeklerimizin boşa gitmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Bölgede hasadına başlanan ihracatlık kirazın fiyatındaki düşüş nedeniyle bölgedeki merkezlerde dün alımlar durmuştu.

Yaş meyve alım merkezlerinde ihracatlık kirazın, kalitesi ve kalibresine göre kilogramı 45 ila 50 liradan alınması bekleniyor.