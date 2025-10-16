Süleyman Kocasert Üniversite Öğrencilerine Dış Ticaret Konferansı Verdi
Denizli İhracatçılar Birliği'nin önceki dönem başkanı Süleyman Kocasert, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu'nda 'Kur Değişmelerinin Dış Ticarete Etkileri' konulu konferans düzenleyerek tecrübelerini öğrencilere aktardı.
Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programında öğrenim gören öğrencilere, Öğretim üyesi Doktor Cumali Erdemil' in daveti üzerine " Kur Değişmelerinin Dış Ticarete Etkileri " konulu konferansa katılan iş adamı Süleyman Kocasert, iş dünyasında yaşanan gelişmeleri aktardı.
Buldan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen konferansa, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, Kocasert öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Konferansın ardından Süleyman Kocasert'e Prof. Dr. Yıldıray Turhan tarafından plaket takdim edildi. - DENİZLİ