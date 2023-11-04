Sulama sahalarında suyun verimli kullanımı için kartlı sayaç

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde sulama suyunun verimli kullanımı için Taraşçı Göleti sulama sahasındaki 2 bin 200 dekarlık tarım arazisine 62 ön ödemeli kartlı sayaç takılıyor.

Taraşçı Mahallesi'ndeki sulama göleti kışın yağmur ve kar yağışlarından gelen sularla dolarken, üretici çiftçiler yazın mahsullerini sulamak için göletten faydalanıyor. Toplamda 2 bin 200 dekar tarım arazisi vahşi sulama yöntemiyle sulanırken, göletteki su yaklaşık 3-4 aylık sürede bitiyor.

"Vahşi sulamaya son verilecek"

Taraşçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dursun Arslan, Taraşçı Göletinin tarım alanlarını sulamak için kullanıldığını söyledi. Göletin yapımına 1992 yılında başlandığını ve 2013 yılından itibaren sulama göleti olarak faaliyete geçtiğini anlatan Arslan, "Göletimizden bugüne kadar tarım arazilerini cazibeli şekilde sulattırıyorduk. Fakat arazilere su yetmediği için sayaç sistemine geçmeye karar verdik. Sayaç sistemiyle buna çözüm bulduğumuzu inanıyoruz. Sayaç sistemi ile damlama sulama sistemine geçilecek. Vahşi sulama sistemine son vereceğiz. Sulama daha verimli hale gelecek. Bu projede bizlere destek olan Konya Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İyi bir projeyi hayata geçirdiğimize inanıyoruz" dedi.

"64 adet sayaç takılıyor"

Projeden Taraşçı Göleti sulama sahasında 2 bin 200 dekar arazinin faydalanacağını, bölgede sulama maliyetlerinin düşeceğini aktaran Arslan, "64 adet vana takacağız. Montaj işlemlerine başlandı. Vanalar etkin kullanılmaya başlandıktan sonra göletten kullanılan suyu anlık olarak takip edebileceğiz. Vahşi sulama sisteminden dönülecek. Kaçak oranı düşecek. Üretici kullandığı su miktarını daha kolay takip edecek ve israftan kaçınacak. Böylece çiftçimiz kullandığı suyun parasını öderken su tasarrufu sağlanmış olacak. Bu projeye başvurmamızın nedeni ise dünyada görülen kuraklık ile biz de buna önlem almak için sayaç sistemine başvurduk. DSİ tarafından yapılan 3 milyon 500 bin liralık bir projedir. Şu anda 64 adet kartlı sayaç taktırdık. Çalışmalarımız bitmek üzere. Mahallede 2 bin 200 dekar arazide sulu tarım yapılmaktadır. Başta çilek olmak üzere mısır, yonca, kiraz, ceviz bahçeleri önem kazanmaktadır. Göletimizde daha önce vanalarımızı mayıs ayında açtığımızda 3-4 ay ancak gidiyordu. Bundan sonra 6-7 ay suyun gideceğine inanıyoruz. Sayacımız kartlı sistem olacak. Yılbaşında karta ücretini yükleterek yıl boyunca sulamasını sağlıklı şekilde yapacaklar" diye konuştu.

Taraşçı Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan Mahmut Arslan, "Sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Özellikle son yıllarda çilek yetiştiriyoruz. Sulu tarım yapıyoruz. Sulamalarımız daha önce vahşi sulama ile yapılıyordu. Göletin suyundan ancak 3-4 ay istifade ediyorduk. Sayaçların takılması ile birlikte artık 6-7 ay faydalanacağız. Herkes ihtiyacı kadar su kullanacak. Herkesin emeğinin karşılığını alacağına inanıyoruz" diye konuştu.