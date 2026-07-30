Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı

Sulama amaçlı baraj doluluk oranları, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 79,1 seviyesine ulaşırken su rezervleri açısından geçen yıla göre oldukça güçlü tablo oluştuğu tespit edildi.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan, haziran ayına ilişkin İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ekim 2025-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılında yağışlar, normalin ve önceki dönemin üzerinde gerçekleşti.

2026 su yılında, Türkiye'de ortalama 674,6 milimetre yağış kaydedildi. Yağışların normalin yüzde 30, geçen yılın yüzde 76 üzerinde gerçekleştiği tespit edildi. Böylece, su yılı yağışları 9 aylık dönemde, son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En fazla yağış artışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Ülke genelinde, su yılı yağışlarının tüm bölgelerde normallerin ve geçen yılki yağışların üzerinde olduğu görüldü. En fazla artış, yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Su yılının 9 aylık kümülatif döneminde Akdeniz Bölgesi'nde 66, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 38, İç Anadolu Bölgesi'nde 15, Ege Bölgesi'nde 11, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyeleri kaydedildi.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde, meteorolojik ve tarımsal koşullar olumlu ve dengeli seyir izledi. Haziranda yağışlar normallerine göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 76 artış gösterdi.

Sulama amaçlı baraj doluluk oranları, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 79,1 seviyesine ulaştı. Su rezervleri açısından, geçen yıla göre oldukça güçlü bir tablo oluştu.

Hububat gelişimi normal ve sağlıklı gerçekleşti

Türkiye genelinde, tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde sağlıklı ilerlediği görüldü. Yağışların belirgin şekilde artmasıyla, ülke genelinde "nemli dönemin" başladığı, bu durumun toprak nemini artırarak, bitki gelişimini desteklediği belirlendi.

Hububat başta olmak üzere, tarla bitkilerinde gelişim tüm bölgelerde genel olarak normal ve sağlıklı seyretti. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, ürün gelişimi genel olarak olumlu olup, yüksek verim potansiyelini korudu. Özellikle son aylarda artan yağışlar, sezon başında görülen kuraklık etkilerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Fenolojik olarak tüm bölgelerde, hububat gelişiminin genel olarak normal ve sağlıklı olduğu görüldü. Mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde, ülke genelinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde, verim ve üretim miktarlarının beklentileri karşılayacağı tahmin edildi. 2025-2026 tarım sezonunda, haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanırken, yaygın kuraklık riskinin bulunmadığı görüldü.

Kaynak: AA