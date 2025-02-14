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MTSO, Sudan Heyetini Ağırladı: Yatırım ve İşbirliği Fırsatları

MTSO, Sudan Heyetini Ağırladı: Yatırım ve İşbirliği Fırsatları
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medani Mahdi Sabel‘in önderliğindeki Sudan heyetini kabul etti. Sabel, Sudan'da savaşın sona erdiğini ve artık yapılanma dönemine geçileceğini belirterek Türkiye'de önemli yatırımlar için fırsatlar olduğunu ifade etti. MTSO, Türkiye-Sudan iş birliğini güçlendirme niyetiyle yatırım alanında her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Sudan heyetini ağırladı. Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medani Mahdi Sabel, ülkelerinde artık yapılanma döneminin başlayacağını belirterek, bu süreçte Türkiye'yi önemli fırsatların beklediğini söyledi.

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sabel, Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar ve Sudan Serbest Bölgeler Genel Müdürü Montaser Khalid Elsiddig, DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer eşliğinde MTSO'yu ziyaret etti. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge'nin ağırladığı Sudan heyetinde Bakan Sabel, Türkiye'deki serbest bölgelerde incelemeler yapmak üzere geldiklerini ifade ederek, Mersin'i de bu kapsamda ziyaret ettiklerini belirtti. Sudan'da savaşın bitmek üzere olduğuna işaret eden Sabel, artık yapılanma döneminin başlayacağını ve bu süreçte Türkiye'yi önemli fırsatların beklediğini kaydetti. İnşaattan tarım ve hayvancılığa, madencilikten enerjiye, medikalden altyapıya birçok alanda birlikte çalışmaya açık olduklarını vurgulayan Sabel, yatırım noktasında her türlü yasal destek ve kolaylığı da sağlayabileceklerini belirtti. Bir kısmı dış dünyaya kapalı 7 komşu ülkesi ve Kızıldeniz'deki limanlarıyla serbest bölge açısından da büyük avantajlara sahip olduklarına işaret eden Sabel, her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Mersin ile Sudan arası ticari ilişkilerin istenen noktada olmadığını dile getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bucuge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hedefini hatırlatarak, bu rakamların yakalanması adına Mersin olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi. Mersin'in ekonomik verilerinin paylaşıldığı ziyarette, karşılıklı iş heyeti görüşmeleri yapılması noktasında prensip anlaşması yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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