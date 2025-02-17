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Sudan Yatırım Bakanı MÜSİAD Mersin Şubesini Ziyaret Etti

Sudan Yatırım Bakanı MÜSİAD Mersin Şubesini Ziyaret Etti
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Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil, Mersinli iş insanlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakan Sabil ve beraberindeki heyet, ziyarette Mersinli iş insanlarıyla görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyasına yönelik ortak projeler ele alındı.

Ziyarette ayrıca Türk iş insanlarının Sudan pazarına erişimini kolaylaştıracak adımlar ve Sudanlı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerine dair teşvikler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Hayri Topçu, Türkiye ile Sudan arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesinin her iki ülke için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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