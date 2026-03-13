TÜİK, şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye genelinde şubat ayında satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 124 bin 549 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785'e, ikinci el konut sayısı yüzde 6 artışla 86 bin 764'e yükseldi. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 124 bin 549 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,7 oldu.

Bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ilk el konut satış sayısı yüzde 2 artarak 71 bin 854'e yükselirken ikinci el konut satış sayısı ise değişim göstermeyerek 164 bin 175 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 236 bin 29 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlar arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise söz konusu dönemde yüzde 0,5 azalarak 99 bin 514 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1, diğer satışların payı yüzde 79,9 oldu.

Ocak-şubat döneminde ipotekli konut satışı, yüzde 29 artışla 45 bin 298'e çıktı. Bu yılın iki aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 4,4 azalışla 190 bin 731'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları, yüzde 5,8, ikinci el konut satışları yüzde 5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azalırken ikinci el konut satışları yüzde 2,9 artış gösterdi.

Yabancılara 1506 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 1506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalışla 2 bin 812 oldu.

Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, sırasıyla 191 ile Rusya, 131 ile İran ve 106 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

(Sürecek)