SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Kalebaşı'ndan Dünya Su Günü'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, insan odaklı su yönetiminin gelecekteki su krizini önlemedeki önemine dikkat çekti. 2026 Dünya Su Günü'nde 'Su ve İnsan' temasıyla su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması gerektiği vurgulandı.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, "İnsan odaklı su yönetimi, gelecekteki su krizini önlemede kritik rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

SUDER'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993'te ilan edilen ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü, 2026'da "Su ve İnsan" temasıyla su krizinin insani boyutuna dikkati çekiyor.

İklim değişikliği, artan nüfus ve bilinçsiz tüketim, mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Kuraklık, düzensiz yağış rejimleri ve hızlı şehirleşme, su stresini derinleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Kalebaşı, su kaynaklarının sınırsız olmadığının altını çizerek, "Tarım, sanayi ve evsel kullanımda su verimliliğini artıracak uygulamaları hızla yaygınlaştırmalıyız. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve suyun yeniden kullanımı gibi uygulamalar, su güvenliğinin teminatıdır." görüşünü paylaştı.

2026 Dünya Su Günü'nün "su ve insan" temasının güvenli içme suyuna erişimin temel insan hakkı olduğunu ancak dünya genelinde eşit şekilde sağlanamadığını gösterdiğini belirten Kalebaşı, "İnsan odaklı su yönetimi, gelecekteki su krizini önlemede kritik rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Kalebaşı, suyun yalnızca doğal kaynak değil insan hayatının vazgeçilmez unsuru olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliğine dayanıklı, kapsayıcı ve adil su politikalarını hayata geçirmeliyiz. Türkiye'nin su fakiri bir ülkeye dönüşmemesi için bireysel, kurumsal ve kamusal alanlarda suyun doğru kullanımına yönelik bugünden kararlı ve bilim temelli adımlar atmak zorundayız." uyarısında bulundu.

"Suyun korunması için kamu idareleri ve toplumun tüm kesimleri ortak sorumluluk üstlenmeli"

SUDER olarak büyük su israfına yol açan uygulamalara karşı farkındalık oluşturmayı sürdürdüklerini vurgulayan Yaşabey Kalebaşı, ev tipi su arıtma cihazlarının yol açtığı su kaybına dikkati çekti.

Kalebaşı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesince yapılan bilimsel araştırmayı işaret ederek, araştırmanın sonuçlarına göre arıtma cihazlarının 1 litre su elde etmek için 5 litre ve üzeri atık su oluşturduğunu bildirdi.

Buna ilişkin Kalebaşı, "Su stresi altındaki bir ülkede bu ölçekte bir kaybı görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu cihazlar, suyun içeriğindeki doğal mineralleri sudan ayrıştırarak neredeyse büyük oranda saf su haline getiriyor. Hem su kaynaklarımızın korunması hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hem de sağlıklı içme suyuna ulaşım konusunda daha fazla bilinç oluşturulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kalebaşı, suyun korunması ve sağlıklı içme suyuna erişimin sürdürülebilirliği için kamu idarelerinin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar
