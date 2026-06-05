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Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için Ulusal Eylem Planı yayımlandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için FAO uyumlu Ulusal Eylem Planı'nı (NPOA-IUU) yayımladıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal Eylem Planı'nı (NPOA-IUU) yayımladıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yayımladıkları eylem planına ilişkin bilgi verdi.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla FAO'ya uyumlu olarak hazırladıkları NPOA-IUU'yu yayımladıklarını belirten Yumaklı, "Mavi vatanımızı korumak adına, elektronik ve anlık gemi izleme sistemleri, sıfır toleranslı liman kontrolleri, 7 gün 24 saat kesintisiz saha operasyonlarıyla standartlarımızı uluslararası anlamda güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 5 Haziran Dünya Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele Günü'nde yayımladıkları eylem planı çerçevesinde, gelecek nesillere daha zengin bir ekosistem bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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