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DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının anlık takip edileceği sistemi bugün kullanıma sunduklarını ve Türkiye geneli ile 4 büyük şehirdeki baraj doluluk oranlarını günlük paylaşacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının durumunun anlık takip edileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunacaklarını, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacaklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetiminin yarınlara bırakacakları en büyük miras olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ) Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük paylaşacak. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız."

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin "http://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr" sayfasından paylaşılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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