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STSO Üyelerine 2025 Yılına Kadar Tescil ve İlan İşlemlerini Tamamlama Uyarısı

STSO Üyelerine 2025 Yılına Kadar Tescil ve İlan İşlemlerini Tamamlama Uyarısı
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 2025 yılında yürürlüğe girecek zamlı harç ve ilan ücretlerinden etkilenmemek için üyelerini tescil ve ilan işlemlerini yıl sonuna kadar tamamlamaları konusunda uyardı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, 2025 yılında uygulanacak zamlı harç ve ilan ücretlerinden etkilenmemeleri için tescil ve ilan işlemlerini yıl sonuna kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

STSO'dan yapılan duyuruda, yeni yılda yürürlüğe girecek ücret artışlarından etkilenmek istemeyen üyelerin, işlemlerini 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekildi. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, işlemlerini zamanında tamamlayan üyelerin mali yükümlülüklerini daha düşük oranlarla yerine getirebileceklerini belirtti. Daha fazla bilgi almak isteyen üyelerin, STSO ile iletişime geçebileceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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