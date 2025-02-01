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Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi

Stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vadeli işlemlerden alınan stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vadeli işlemlerden alınan stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında, Para Piyasası Fonları ve hisse senedi ağırlıklı olmayan yatırım fonlarının stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Mevduat stopaj oranları ise vadeye göre yeniden düzenlendi. Önceden yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 olarak uygulanan oranlar, yüzde 15, yüzde 12 ve yüzde 10 şeklinde güncellendi.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında spotaj oranları yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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