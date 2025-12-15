Stellantis ve Bolt sürücüsüz mobilite için işbirliği yaptı

Stellantis ve Bolt, Avrupa'da sürücüsüz mobilitenin yaygınlaşması ve ticari operasyonlarda kullanılmak üzere Seviye 4 (sürücüsüz) otonom araçların geliştirilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Stellantis'in "AV-Ready Platforms" teknolojisi ile Bolt'un mobilite ağının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma, Bolt'un 2035 yılına kadar paylaşımlı mobilite platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma hedefinde önemli bir adım niteliği taşıyor. İşbirliğiyle, özellikle "eK0" orta boy van ve "STLA Small" platformları olmak üzere Stellantis'in teknolojisi kullanılarak ölçeklenebilir Seviye 4 araçların devreye alınması desteklenecek.

Halihazırda 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke dahil olmak üzere 50'den fazla ülkede yolcu taşıma hizmeti sunan Bolt, tamamen otonom, sürücüsüz yolculuk deneyimi sağlayacak bu araçları paylaşımlı mobilite platformuna entegre etmeyi planlıyor.

Tarafların, Avrupa ülkelerinde test araçlarını 2026 itibarıyla devreye alarak deneme çalışmalarına başlaması, ilk üretimin ise 2029'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Süreç, prototiplerden pilot filolara ve ardından kademeli endüstriyel ölçek büyütmeye kadar aşamalı bir yaklaşım izleyecek.

Şirketler güvenlik, veri koruma ve siber güvenlik standartlarıyla uyum içinde, test ve sertifikasyon süreçlerine yönelik Avrupa düzenleyici kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışacak.

"Sürücüsüz mobiliteyi günlük hayatın parçası yapmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, teknolojilerinin maksimum esneklik sağlamak üzere tasarlandığını, bu sayede Avrupa'daki müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sunabildiklerini belirtti.

Otonom filoların, paylaşımlı ve optimize edilmiş mobiliteyi mümkün kılarak karbon ayak izinin azaltılmasına, trafik sıkışıklığının ve emisyonların düşürülmesine de katkıda bulunabileceğine işaret eden Filosa, "Bolt ile kurduğumuz bu ortaklık, mühendislik uzmanlığımızı onların operasyonel erişimiyle birleştirerek bu vizyonu gerçeğe daha da yakınlaştırmayı ve sürücüsüz mobiliteyi Avrupa'da günlük hayatın güven duyulan bir parçası haline getirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Bolt Kurucusu ve CEO'su Markus Villig de işbirliğinin, Avrupa'da faaliyet göstermenin dinamiklerini anlayan iki şirketi bir araya getirdiğini kaydetti.

Villig, "Stellantis'in AV-Ready Platform teknolojisiyle operasyonel uzmanlığımızı birleştirerek, Avrupa'nın ihtiyaçlarına uygun, Avrupa standartlarıyla uyumlu ve milyonlarca kişinin kullanabileceği en iyi otonom araç çözümünü oluşturmayı planlıyoruz. Bu ortaklık, 2035 yılına kadar Bolt platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir sonraki adım." değerlendirmesinde bulundu.