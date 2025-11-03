Stellantis, Otonom Robotaksi İçin Yeni Ortaklıklar Kurdu

Stellantis, NVIDIA, Uber Technologies Inc. ve Foxconn ile dünya genelinde robotaksi hizmetleri için Seviye 4 (sürücüsüz) otonom araçların ortak geliştirilmesi ve gelecekte devreye alınmasını keşfetmek üzere yeni işbirliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yeni ortaklıklar ve işbirlikleriyle sürdürülebilir büyüme alanında adımlar atmaya devam ediyor.

Şirket, NVIDIA, Uber Technologies Inc. ve Foxconn ile dünya genelinde robotaksi hizmetleri için Seviye 4 sürücüsüz araçların ortak geliştirilmesine ilişkin işbirliği yaptı.

Girişim, şirketin daha önce Avrupa'da sürücüsüz araç testleri gerçekleştirmek amacıyla Pony.ai ile yaptığı anlaşmanın ardından, şirketin küresel robotaksi stratejisinde ilerlemeye işaret ediyor. Çalışmalar, şirketi güvenli, verimli ve sürdürülebilir otonom ulaşım alanına geçişte kilit konuma taşıyor.

Şirketler, Stellantis'in küresel araç mühendisliği ve üretim uzmanlığını, NVIDIA'nın otonom sürüş yazılımı ve yapay zeka bilişim gücünü, Foxconn'un elektronik ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerini ve Uber'in araç çağırma operasyonlarındaki konumunu bir araya getirerek yeni nesil Seviye 4 otonom araçların geliştirilmesini hedefliyor.

İşbirliği, şirketin AV-Ready Platformları üzerine inşa edilecek. Söz konusu platformlar, Seviye 4 otonom sürüşe özel olarak tasarlanmış, güvenlik sertifikalı NVIDIA DriveOS işletim sistemi ve tam entegre NVIDIA DRIVE AV yazılım paketi (NDAS) ile donatılmış NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 otonom araç mimarisiyle destekleniyor.

Şirketin AV-Ready platformları, çok çeşitli yolcu ve ticari mobilite senaryolarına uyum sağlayacak şekilde esneklik sunuyor. Uber, ilk aşamada 5 bin adet araçla başlayarak Stellantis sürücüsüz araçlarını dünya genelinde seçili şehirlerde devreye almayı planlıyor.

İlk operasyonların ABD'de başlaması öngörülürken, pilot programlar ve testlerin gelecek yıllarda kademeli olarak genişlemesiyle, seri üretimin (SOP) 2028'de başlaması hedefleniyor.

Şirketin AV-Ready Platformları, sistem yedeklemeleri, gelişmiş sensör paketleri ve yüksek performanslı bilişim altyapısı gibi tüm temel bileşenleri verimli şekilde entegre eden teknoloji yükseltmeleri aracılığıyla Seviye 4 otonom sürüş yetkinliklerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Bu sayede, güvenlik ve güvenilirlik açısından optimize edilmiş, hizmet operatörleri için toplam sahip olma maliyetini en aza indiren ve sektörün en rekabetçi platformlarından biri konumunda olan esnek ve ölçeklenebilir mimari elde edildi.

"Erişilebilir ulaşım seçeneklerinin kapısını açtı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, otonom mobilitenin, müşteriler için yeni ve daha erişilebilir ulaşım seçeneklerinin kapısını açtığını belirtti.

Artan talebi karşılamak amacıyla AV-Ready platformlarını geliştirdiklerini aktaran Filosa, "Yapay zeka, elektronik ve mobilite hizmetleri alanındaki liderlerle işbirliği yaparak herkes için daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi de NVIDIA'nın, yapay zeka çağının omurgasını oluşturduğunu ve yeniliği kullanarak Seviye 4 otonom sürüşü geniş ölçekte hayata geçirdiğini vurguladı.

Stellantis'in, NVIDIA teknolojisini Uber için devreye alacak ilk üreticiler arasında yer aldığına işaret eden Khosrowshahi, "Stellantis ile işbirliği yaparak binlerce otonom aracını dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

NVIDIA'nin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ise Seviye 4 otonom sürüşün, otomotiv endüstrisi için yalnızca bir dönüm noktası olmadığını ifade etti.

Sürüşün aynı zamanda yapay zeka yetkinliğinde dev sıçrama anlamına geldiğine dikkati çeken Huang, şunları kaydetti:

"Bu noktada araç, adeta bir robota dönüşüyor, gören, algılayan, planlayan ve insanüstü bir hassasiyetle sürüş gerçekleştiren bir varlık haline geliyor. Stellantis'in küresel ölçeğini NVIDIA DRIVE ve Foxconn'un sistem entegrasyon kabiliyetleriyle birleştirerek, tamamen bu amaç için tasarlanmış yeni nesil robotaksi filoları oluşturuyoruz. Bu sayede ulaşımı herkes için daha güvenli, daha erişilebilir ve daha ekonomik hale getiriyoruz."

Foxconn Başkanı Young Liu da otonom mobilitenin, elektrikli araç programları kapsamında stratejik öncelikli konumda olduğunu belirtti.

NVIDIA'nın, Stellantis ve Uber ile kurulan stratejik işbirlikleri ve her bir tarafın güçlü yönlerinin, Seviye 4 robotaksi teknolojisinin devreye alınmasını hızlandırdığını kaydeden Liu, "Foxconn ise, yüksek performanslı bilişim (HPC) ve sensör entegrasyonu alanındaki uzmanlığıyla bu teknolojinin küresel ölçekte hayata geçirilmesini destekliyor." değerlendirmesini yaptı.