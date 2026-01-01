Stellantis ve Mistral AI yapay zeka işbirliğini genişletiyor

Stellantis, Mistral AI ile yürüttüğü işbirliğini pilot projelerden şirket genelindeki yapay zeka uygulamalarına taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında üretken yapay zekayı operasyonlarının tamamına entegre etmeyi hedefleyen Stellantis, "İnovasyon Laboratuvarı" ve "Dönüşüm Akademisi"ni hayata geçiriyor.

Satış ve satış sonrası süreçlerden başlayarak mühendislik ve diğer alanlara uzanacak yeni girişimler, verimlilik ve çevikliği artırmayı, müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve değer yaratmayı amaçlıyor.

İki şirket, pilot proje aşamasındaki son 18 aylık süreçte gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek ve Mistral AI'nin modellerini yeni nesil araç içi asistanlardan yapay zeka destekli iş ve mühendislik süreçlerine kadar uzanan çeşitli kullanım alanlarına entegre etmek için birlikte çalıştı.

Genişletilen işbirliği kapsamında kurulan İnovasyon Laboratuvarı, karmaşık kullanım senaryolarını ele almak ve yapay zekayı doğrudan iş süreçlerine entegre etmek için disiplinler arası bir ekip olarak çalışacak.

Dönüşüm Akademisi ise yapay zeka uygulamalarının ölçeklendirilmesini sağlamak, prototip aşamasından üretime geçişi hızlandırmak ve ölçülebilir iş etkisi yaratan yeni senaryoları hayata geçirmek üzere görev yapacak.

İnovasyon ve dönüşüm için birer itici güç olarak konumlanacak bu platformlar, Stellantis'in yapay zeka uygulamalarında deneme aşamasını geride bırakıp, temel iş fonksiyonlarında tam ölçekli kullanıma geçmesini mümkün kılacak.

Bu stratejik ortaklıkla iki şirket, yaygınlaştırılmış yapay zekayı rekabet avantajına dönüştürerek Stellantis'in mobilite sektöründeki öncülüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

"İşbirliği sayesinde daha hızlı ve akıllı hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Ned Curic, Mistral AI ile yürütülen çalışmaların, Stellantis'in daha hızlı ve akıllı hareket etmesini sağladığını belirtti.

Curic, "Bu işbirliğini benzersiz kılan unsur, Mistral AI'nin Stellantis ile yakın çalışarak somut sonuçlar ortaya koyma yetkinliği. Birlikte, müşterilerimize gerçek değer sunan ve Stellantis'in daima bir adım önde olmasını sağlayan akıllı ve uyumlu sistemler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mistral AI Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Arthur Mensch de Stellantis'in ölçeği, mühendislik derinliği ve yapay zekayı işletmenin her alanına entegre etme kararlılığı sayesinde kendileri için benzersiz bir iş ortağı konumunda olduğunu aktardı.

Yüksek derecede özelleştirilebilir yapay zeka çözümleri ve uygulamalı mühendislik ekiplerinin, Stellantis'in müşteri deneyimini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik pratik çözümler sunmada kritik rol oynayacağını vurgulayan Mensch, "Birlikte, yapay zekanın en karmaşık sektörleri nasıl dönüştürebileceğine dair yeni bir standart belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.