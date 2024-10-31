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STAR Rafineri'nin Planlı Bakım Duruşu Başarıyla Tamamlandı

STAR Rafineri'nin Planlı Bakım Duruşu Başarıyla Tamamlandı
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SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, yaklaşık iki aylık planlı bakım duruşunu tamamlayarak üretim kapasitesini yüzde 2,5 artırdı. Duruş, şirketin operasyonel verimliliğini artıracak ve önümüzdeki 5 yıl kesintisiz üretim imkanı sağlayacak.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri'nin, yaklaşık iki ay süren planlı bakım duruşunun tamamlandığını duyurdu. STAR Rafineri, üretime ilk kez planlı şekilde ara vererek tesisteki tüm ekipmanların bakım ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi olan Petkim ile entegre olarak üretim yapan STAR Rafineri'nin, üretim kapasitesini artırmak adına gerçekleştirilen planlı bakım duruşu başarıyla tamamlandı. Bu duruş sayesinde STAR Rafineri'nin operasyonel verimliliği artarken, önümüzdeki 5 yıl boyunca planlı duruş ihtiyacı gerekmeden kesintisiz üretim yapmasına imkan sağlanacak. Planlı duruşla entegre olarak yürütülen kapasite artış projesinin de tamamlanmasıyla birlikte, rafinerinin üretim kapasitesi yüzde 2,5 oranında artırıldı. STAR Rafineri'nin ilk planlı bakım duruşu için yaklaşık 2 yıllık bir ön hazırlık dönemi geçirilmişti. Duruş; belirlenen iş sağlığı, güvenliği ve çevre (İSG-Ç) standartlarına uygun ve güvenli bir şekilde başarıyla tamamlandı.

'BUGÜN PETKİM'İN HAMMADDE İHTİYACININ NEREDEYSE TAMAMINI KARŞILIYORUZ'

Planlı bakım duruşu ile ilgili değerlendirmede bulunan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev, "STAR Rafineri'nin faaliyete başladığı günden beri ilk kez gerçekleştirdiği planlı duruşu hedeflediğimiz süreden önce, bütçe dahilinde ve üretim kapasitemizi artırarak başarıyla tamamladık. 2018 yılında Petkim'e entegre şekilde inşa edilen STAR Rafineri ile petrokimya-rafineri entegrasyonunun Türkiye'deki tek örneğini hayata geçirmiştik. STAR Rafineri olarak Türkiye'nin işlenmiş ham petrol ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamakla beraber, rafineride ürettiğimiz hafif nafta ile bugün Petkim'in hammadde ihtiyacının neredeyse tamamını karşılıyoruz. Her fırsatta belirttiğimiz gibi, SOCAR Türkiye'nin başarılı çalışmalarını, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliğinin bir yansıması olarak görüyoruz. Ülkelerimizin kalkınması, gelişimi ve hedefleri doğrultusunda değer yaratarak katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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