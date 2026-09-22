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Star Flyer kruvaziyeri Bodrum'a 152 turist getirdi, sıradaki durak Dalyan

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Malta bayraklı Star Flyer kruvaziyeri, Rodos Limanı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine 152 turist getirdi. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi; geminin sonraki durağının Dalyan olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Flyer" isimli kruvaziyer 152 turist getirdi.

Rodos Limanı'ndan gelen 111 metre uzunluğundaki Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğu ABD'li 152 yolcu ile 75 personelin bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

"Star Flyer"ın bir sonraki durağının, Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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