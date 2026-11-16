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Standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,13 düşüşle 6 milyon 313 bin lira oldu

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,13 düşüşle 6 milyon 313 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 197 bin, en yüksek 6 milyon 330 bin lira görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 313 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 197 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,13 düşüşle 6 milyon 313 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 321 bin liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 638 milyon 208 bin 272,18 lira, işlem miktarı ise 1539,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 986 milyon 70 bin 435,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.321.000,003.912,15
En Düşük6.197.000,003.820,00
En Yüksek6.330.000,003.910,85
Kapanış6.313.000,003.896,00
Ağırlıklı Ortalama6.286.177,713.869,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.638.208.272,18

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.539,61

Toplam İşlem Adedi194

Kaynak: AA
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