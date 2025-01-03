SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam

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En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için henüz netlik kazanmasa da enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan bir hesaplamaya göre; 14 bin 468 rakamı ön plana çıkıyor.

2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden çalışmaya başlayacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Açıklanan enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan bir hesaplamaya göre; önümüzdeki dönem için en düşük emekli aylığının 14 bin 468 olması kuvvetli ihtimal... Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 11,55'lik zam sonrasında19 bin 618 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Ocak ayı itibarıyla zam oranının yüzde 11,55 olmasıyla birlikte 2025 yılında en düşük memur aylığı, 41 bin 90 liraya yükseldi.

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