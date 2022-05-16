SSB'nin logosu yenilendi - Haberler

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SSB'nin logosu yenilendi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
SSB'nin logosu yenilendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) logosunu yeniledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) logosunu yeniledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, SSB'nin, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlüklü görünüm oluşturacak şekilde logosunu yenilediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti'ni sembolize etmektedir. Logoda Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarla dil bütünlüğüne dikkat edilmiştir. Logoda ayrıca kurumun kuruluşundan bu yana kullandığı ana tema ve SSB kısaltması muhafaza edilmiştir."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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