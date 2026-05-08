Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi ise yüzde 15,8 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 364 milyon 157 bin 830 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 100 lira, en düşük saat 08.00-15.00'te 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 633 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 826 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 999 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
