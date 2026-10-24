Spot piyasada yarın megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 250 lira oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 53,6 artarak 1 milyar 275 milyon 956 bin 220 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 10.00-13.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 621 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 731 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1850 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA