Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,7 azalarak 1 milyar 782 milyon 614 bin 153 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1642 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 806 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 845 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 155 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.