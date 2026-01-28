Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira ile 1642 lira 69 kuruş arasında belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 11,7 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,7 azalarak 1 milyar 782 milyon 614 bin 153 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1642 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 806 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 845 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 155 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor

Ne yaptın sen Farioli! Bütün dünya onu konuşuyor
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...