Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 795 lira 1 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,5 azalarak 1 milyar 398 milyon 932 bin 176 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 795 lira 1 kuruş, en düşük saat 10.00'da 171 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 315 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA