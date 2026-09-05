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Spot elektrikte yarın tavan-taban fiyatlar

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,03 azalarak 1 milyar 624 milyon 221 bin 265 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 543 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 637 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 663 lira 28 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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