Spot elektrikte yarının fiyatları belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 142 lira 43 kuruş, en düşük 1484 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,25 artarak 1 milyar 887 milyon 974 bin 336 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 142 lira 43 kuruş, en düşük 07.00'de 1484 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 737 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 802 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA