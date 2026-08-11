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Spot elektrikte yarın için fiyatlar belli oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1256 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1256 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,95 azalarak 2 milyar 58 milyon 814 bin 993 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1256 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 45 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 60 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük 1559 lira 52 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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