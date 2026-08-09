Spot elektrikte yarının fiyatları belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,3 artarak 1 milyar 873 milyon 600 bin 397 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira, en düşük saat 07.00'de 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 749 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 851 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 175 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA