Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4.404 TL
Spot piyasada yarın için megavatsaat başına en yüksek elektrik fiyatı 4.404 lira 99 kuruş, en düşük ise 1.470 lira 40 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi düne göre %6,15 azalarak 2,14 milyar lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük 1470 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,15 azalarak 2 milyar 147 milyon 607 bin 391 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1470 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 193 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 222 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 330 lira olarak kayıtlara geçti.