Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4.404 TL

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük 1470 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,15 azalarak 2 milyar 147 milyon 607 bin 391 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1470 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 193 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 222 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 330 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA