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Spot elektrikte yarın tavan fiyat 4.250 lira

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 180 milyon 795 bin 127 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1744 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1783 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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