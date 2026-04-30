Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 88,9 azalarak 40 milyon 322 bin 474 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 249 lira 99 kuruş, en düşük 06.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 99 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 99 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 390 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.