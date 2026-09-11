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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 290 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 519 bin 762 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 616 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 290 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 267 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 154 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 425 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 39 bin 154 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 61 bin 494 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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