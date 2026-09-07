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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 173 bin 913 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 932 bin 385 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira 20 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 589 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 136 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 409 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 596 bin 865 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 531 bin 25 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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