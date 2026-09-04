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Spot doğal gaz fiyatı ve işlem hacmi açıklandı

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 266 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 266 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 281 bin 968 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 949 bin 315 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 266 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 248 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 129 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 402 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 986 bin 974 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 23 bin 82 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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