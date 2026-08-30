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Spot doğal gazda işlem hacmi arttı

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 903 bin 20 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 877 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 635 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 28 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 311 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 928 bin 559 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 797 bin 286 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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