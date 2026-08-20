Spot doğal gaz fiyatı dün 17 bin 219 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 219 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 323 bin 267 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 566 bin 972 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 219 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 79 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 358 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 887 bin 821 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 906 bin 325 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA