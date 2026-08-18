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Spot Doğal Gaz Piyasasında Dünkü İşlemler

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17.176,96 lira oldu; işlem hacmi 4 milyon 741 bin 670 lira, ticaret miktarı 276 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz 97 milyon metreküpü aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 176 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 741 bin 670 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 780 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 176 lira 96 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 276 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 38 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 6 bin 790 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 17 bin 655 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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