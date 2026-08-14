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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17.176 lira

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Spot doğal gaz piyasasında dün referans fiyat 17 bin 176 lira 37 kuruş oldu, işlem hacmi 4 milyon 843 bin 735 liraya yükseldi. Gaz ticaret miktarı 282 bin metreküp, Türkiye'ye giriş 75 milyon 82 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 176 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 843 bin 735 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 828 bin 606 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 176 lira 37 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 282 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 35 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 317 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 75 milyon 82 bin 3 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 75 milyon 143 bin 381 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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